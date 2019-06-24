ليونيل ميسي مستاء

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، استياءه من الملاعب التي ستحتضن مواجهات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

ليونيل ميسي:

وأكد ليونيل ميسي أن جميع المباريات التي لعبها المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم كانت سيئة للغاية، مشيرًا إلى أن الكرة ترتد بشكل قوي إلى اللاعبين عقب ارتطامها بالأرضية.

وواصل ليونيل ميسي انتقاده لملاعب بطولة كوبا أمريكا 2019، قائلًا: “الكرة على هذه الملاعب تحتاج إلى قدر كبير من السيطرة لكي ننجح في إيقافها، واللعب بهذه الطريقة أمر صعب للغاية”.

ملعب مباراة الأرجنتين ضد قطر سيئ:

وأيدت صحيفة “ماركا” الإسبانية حديث ليونيل ميسي بشأن ملاعب مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019، مؤكدة أن ملعب “بورتو أليجري”، الذي احتضن مباراة الأرجنتين ضد قطر، كان سيئًا للغاية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عشب الملعب كان جافًّا، بالإضافة إلى خلو بعض المناطق من العشب، الأمر الذي أثّر على أداء اللاعبين في مباراة الأرجنتين ضد قطر، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي الذي أبدى استياءه من هذا الأمر.

سكالوني غاضب:

وفي السياق ذاته، أعرب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني عن غضبه الشديد من مستوى الملاعب في بطولة كوبا أمريكا 2019؛ ما سبب توجيه انتقادات للاعبيه، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي هاجمته الجماهير.

وعلق سكالوني على ملعب مباراة الأرجنتين ضد قطر قائلًا: “أريد أن أتحدث عن الملعب مرة أخرى، لا أريد أن أنسى هذا الأمر، سبق وأن انتقدوني لأنهم يعتقدون أن تصريحاتي كعذر على الأداء، إلا أن اللاعبين لا يمكنهم اللعب على هذا الملعب”.