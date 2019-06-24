ليونيل ميسي ينال هديته الكبرى في عيد ميلاده الـ32

المواطن - محمد سمعه

نجح ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للعبور لدور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد الفوز على المنتخب القطري بثنائية دون ردّ في المباراة والتي أُقيمت أمس بين المنتخبين في الجولة الثالثة.

الهدية الأجمل

ويُذكر أن فوز المنتخب الأرجنتيني وعبوره لدور الثمانية كانت الهدية الأجمل للنجم ليونيل ميسي الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ32.

وتعرّض ليونيل ميسي لحملة انتقادات واسعة خلال أول مباراتين للمنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث اتهمه البعض بأنه لا يملك الصفات القيادية والتي تؤهله لقيادة المنتخب الأرجنتيني.

وعلى الرغم من أن ليونيل ميسي لم يُحرز أي أهدافٍ خلال لقاء الأرجنتين وقطر لكنه كان مصدر خطورة على بطل آسيا طوال التسعين دقيقة.

ويرغب ليونيل ميسي في أن يتخلص من العقدة ويُتوج بأول بطولة قارية له مع المنتخب الأرجنتيني بالفوز ببطولة كوبا أمريكا في العام الجاري.

ولن ينسى ليونيل ميسي أعوام 2014 و2015 و 2016، حيث وصل خلال هذه الأعوام الثلاثة إلى ثلاث مباريات نهائية على بطولات قارية وخسرهم جميعًا.

وخسر المنتخب الأرجنتيني في وجود ليونيل ميسي نهائي كأس العالم عام 2014 ضد المنتخب الألماني، وخسر التانجو نهائي كوبا أمريكا نسختي 2015 و2016 ضد منتخب تشيلي.

كوبا أمريكا تُزيد الفرص

ويأمل ليونيل ميسي في أن ينافس على الكرة الذهبية في العام الجاري حيث ستزداد فرصه في الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، في حال تمكن من الفوز ببطولة كوبا أمريكا.

فاز ليونيل ميسي بلقب الدوري الإسباني مع نادي برشلونة في موسم 2018-2019 وخسر نهائي كأس ملك إسبانيا لصالح فريق فالنسيا بالإضافة لتوديع دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد نادي ليفربول الإنجليزي.

وحصل ليونيل ميسي على لقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات مع نادي برشلونة أعوام 2006، 2009 و2011 و2015.