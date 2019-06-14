ماذا يحدث للدم المُتبرع به؟

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة ما يحدث للدم الذي يتم التبرع به، مؤكدةً أن تبرع واحد بالدم قد ينقذ حياة 3 أشخاص.

وقالت الصحة: إنه يتم سحب حوالي 450 مل دم من المتبرع في أكياس ذات نظام معقم ومغلق، وبعدها يتم نقل وحدات الدم إلى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة.

وثالثًا، يتم فصل وحدات الدم إلى ثلاثة مكونات أساسية (خلايا الدم الحمراء- البلازما- الصفائح الدموية)، وبعدها يتم فحص وحدات مكونات الدم وإجراء اختبارات الجودة بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمعايير.

وبعد ذلك يتم تخزين مكونات الدم وتجهيزها للنقل مباشرة، حيث تنتهي صلاحية الصفائح الدموية في 5 أيام وخلايا الدم الحمراء في 42 يومًا والبلازما في عام، وأخيرًا يتم نقل مكونات الدم إلى المرضى، وتبرع واحد بالدم يمكن أن ينقذ حياة 3 أشخاص.