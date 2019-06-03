ما أقل مبلغ دعم في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن أقل مبلغ دعم يحصل عليه المستفيدين بالبرنامج، وذلك قبل أيام من صرف الدفعة الـ19 من الدعم.

وأجاب حساب المواطن على الاستفسار بالقول: إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

ولم يتبقَّ سوى أقل من أسبوع فقط على إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم في حساب المواطن، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ويتم صرف دعم حساب المواطن، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو. التسجيل مستمر: وأوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل. والتسجيل في حساب المواطن متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر عبر الرابط التالي فضلا اضغط (هنا). شروط الأهلية: ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.