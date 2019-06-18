مباراة اليابان وتشيلي تُحطم آمال الساموراي الأولمبية

المواطن - مروة نبيل

خيب لاعبو منتخب الساموراي الأول لكرة القدم، آمال الجماهير خلال مباراة اليابان وتشيلي في إطار مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2019”.

اليابان وتشيلي:

وانتهت مباراة اليابان وتشيلي، التي أُقيمت فجر اليوم الثلاثاء، بهزيمة منتخب الساموراي الأول لكرة القدم برباعية دون رد، سجلها؛ إدواردو فارجاس هدفين، إريك بولجار وألكسيس سانشيز.

واعتمد المدير الفني لمنتخب الساموراي الأول لكرة القدم، هاجيمي مورياسو، على 8 لاعبين للمرة الأولى في مباراة اليابان وتشيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019.

8 جدد في مباراة اليابان وتشيلي:

وخاض 8 لاعبين أول مباراة دولية مع منتخب الساموراي في مباراة اليابان وتشيلي اليوم، وهم؛ حارس المرمى كيسوكي أوساكو، المدافع يوتا ناكاياما، وثنائي خط الوسط دايكي سوجيوكا وتيروكي هارا.

وقاد هجوم الساموراي في مباراة اليابان وتشيلي الثنائي ديزاين مايدا وأياسي يويدا، فيما شارك في الشوط الثاني كل من كوجي ميوشي ويوكي آبي.

كوبا أمريكا تُجهز اليابان للأولمبياد:

وتشهد قائمة السامواري في بطولة كوبا أمريكا 2019 تواجد 18 لاعبًا تحت 23 عامًا، ليدفع المدرب هاجيمي مورياسو بـ8 منهم في مباراة اليابان وتشيلي بالجولة الأولى، أملًا في تجهيزهم للمشاركة في الأولمبياد.

وتُعد بطولة كوبا أمريكا 2019 خير إعداد لمنتخب الساموراي الذي يستعد للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، أملًا في اكتساب خبرات والتتويج بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخ اليابان.