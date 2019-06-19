مباراة بوليفيا ضد بيرو تقلق منتخب البرازيل

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة بوليفيا ضد بيرو تألقًا لافتًا من لاعبي المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم، الأمر الذي يُقلق منتخب البرازيل قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا 2019.

بوليفيا ضد بيرو

ولعبت بوليفيا ضد بيرو على ملعب الماركانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية 2019 “كوبا أمريكا”.

وانتهت مباراة بوليفيا ضد بيرو في كوبا أمريكا 2019، بتحقيق المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم المنتخب البوليفي أولًا عن طريق لاعبه مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة 27.

وانتفض لاعبو المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم بعدما استقبلت شباكهم الهدف الأول وسجلوا ثلاثية، عن طريق باولو جويريرو، جيفرسون فارفان، وإديسون فلوريس في الدقائق 45، 55 و90.

تألق بيرو

وجاء تألق المنتخب البيروفي في مباراة بوليفيا ضد بيرو بمثابة جرس الإنذار للاعبي منتخب البرازيل الأول، وتأكيدًا أن مواجهتهما الأخيرة في دور المجموعات لن تكون سهلة على راقصي السامبا.

وكانت بيرو تعادلت سلبيًا ضد فنزويلا في الجولة الأولى، ليتوقع الجميع أن تكون خصمًا سهلًا وتتذيل المجموعة، إلا أن تغير الأداء أمام بوليفيا وتطوره على الصعيد الهجومي يؤكد أن مباراتها ضد منتخب البرازيل ستكون صعبة للغاية.

منتخب البرازيل ضد بيرو

وتتشابه ظروف المنتخبين قبل مباراة منتخب البرازيل ضد بيرو الأخيرة، حيث يملك كل منهما 4 نقاط من التعادل السلبي في لقاء والفوز في الآخر، فيما يتسلح لاعبي السامبا بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

ويسعى منتخب البرازيل لتصليح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة فنزويلا التي انتهت بالتعادل السلبي، ومصالحة الجماهير بتحقيق فوز عريض أمام بيرو وتوجيه رسالة لجميع المنافسين بأن السامبا المرشح الأول للتتويج باللقب.