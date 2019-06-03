محافظ منشآت يهنئ القيادة والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

المواطن - الرياض

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات “منشآت”؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي كافَّة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل الرشيد، الله- عز وجل- أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وقال الرشيد: “إن عيد الفطر المبارك يعد مناسبةً وفرحةً عظيمةً للمسلمين عامة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يديم أفراحه على الأمتين العربية والإسلامية”.