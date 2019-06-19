محبو ريم عبدالله يعلنون زواجها وهذه أبرز محطات رحلتها الفنية

المواطن - الرياض

تناقل محبو الفنانة ريم عبدالله نبأ زواجها أمس، فيما لم يصدر أي تصريحات رسمية من الفنانة أو إعلان لهذه الزيجة وتفاصيلها.

ريم عبد الله من مواليد 20 فبراير 1987، واسمها الحقيقي نورة العتيبي، وعرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.

وواصلت ريم عبدالله مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلاً، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم “وجدة” في عام 2012، كما أدت دورًا رئيسيًا في مسلسل “العاصوف”.

وولدت ريم عبدالله في الرياض، ولم تدرس التمثيل ولم تكترث لذلك، وشاركت في الجزء الثاني من مسلسل “بيني وبينك” مع حسن عسيري وفايز المالكي بدور “الشيخة ألفت” في عام 2008.

وأدت دوراً بسيطاً في مسلسل “كلنا عيال قرية”، حيث لعبت شخصية مها بنت الجيران.

كما مثّلت ريم عبدالله في عدة مسلسلات، وظهرت في عدة حلقات في “الساكنات في قلوبنا” الذي بدأ بثه بشكل أسبوعي في يناير 2009، وصورت حلقة من مسلسل “جاري يا حمودة”، ثم لعبت دور البطولة في “أيام السراب” وجسدت فيه دور الفتاة الدلوعة في بيت العائلة.

وأيضًا شاركت ريم عبدالله في دور البطولة للمسلسل الرمضاني مزحة برزحة الذي عرض على شاشة الفضائية السعودية الأولى في عام 2010، كما شاركت في مسلسل كلام الناس 3 الذي عُرض في رمضان 2014.