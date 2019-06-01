محمد بن سلمان .. أمير الإصلاح لا يرضى بغير القمة

المواطن - الرياض

في الذكرى الثانية لبيعة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نرى المملكة العربية السعودية وقد تبوأت مكانتها في القمة بين الأمم في شتى المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية والحقوقية.

فخلال سنة تمكن ولي العهد من تمكين المرأة وتحسين أوضاعها، كما حارب التشدد بشتى أنواعه.

وقاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملات مطاردة الفساد وأعاد لخزينة الدولة المليارات من الريالات.

كما أطلق ولي العهد خطة لإصلاح الاقتصاد لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاقتصار على مورد واحد للدخل القومي وهو النفط، ويكفي أن تلقي نظرة على استثمارات المملكة في كبرى الشركات الاستثمارية حول العالم ومنها سويفت بنك وأوبر على سبيل المثال وليس الحصر.

إنه بلا شك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمير الطموح الذي لا يرضى بغير القمة.