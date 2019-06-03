مدرب الأخضر الشاب يقترب من الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

ودّع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والمُقامة حاليًا في دولة بولندا، حيث خسر الأخضر مبارياته الثلاث في مرحلة دور المجموعات.

وقد يتجه المدرب خالد العطوي المدير الفني للأخضر الشاب للرحيل عن المنتخب السعودي وخوض مرحلة تدريبية جديدة في مسيرته.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن نادي الاتفاق بات قريبًا من التعاقد مع المدرب خالد العطوي لتدريب الفريق بداية من هذا الشهر.

ويبحث الاتفاق عن تحقيق الاستقرار الفني والذي لم يجده في الموسم المنصرم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث أقال الاتفاق كل من المدربين” الأوروغوياني راموس، والإسباني سيرخيو بيرناس” ليدفع فارس الدهناء ثمن عدم الاستقرار باحتلاله المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري.

وكان خالد العطوي تحدث بعد خسارة المنتخب السعودي من منتخب بنما قائلًا: أشكر لاعبي المنتخب على ما قدموه طوال البطولة، اجتهدوا وقدموا الكثير، أخبرت اللاعبين أنهم سيكونون نجوم الأعوام المقبلة.

وأضاف العطوي: أطالب الجماهير السعودية بالوقوف بجانب نجوم المنتخب، مثلما حققوا كأس آسيا 2018، اللاعبون في حاجة شديدة الآن إلى مؤازرتهم.