مذكرة تفاهم لتبادل التجارب والخبرات الثقافية بين المملكة وكوريا الجنوبية

المواطن - الرياض

أبدى وزير الثقافة بدر الفرحان سعادته بالتعاون الثقافي الجديد الذي يجمع المملكة بجمهورية كوريا الجنوبية على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الوزير الفرحان أنه تمّ توقيع مُذكرة تفاهم تعزز من تبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي بين البلدين.

في وقت سابق اليوم، وقّعت أرامكو والشركات التابعة لها 12 اتفاقية مع كبرى الكيانات الكورية الجنوبية لتعزيز العلاقات مع سيول، وتوسيع نطاق العمليات الدولية، ودعم أمن الطاقة في المنطقة مع التوسع في إمدادات النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية.

وغطّت الاتفاقيات مجموعة واسعة من المجالات الصناعية، بما في ذلك بناء السفن، وتصنيع المحركات، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، وكذلك توريد الخام والمبيعات والتخزين.