مراجعة أسعار البنزين .. متى وكيف تتم؟

المواطن -الرياض

مراجعة أسعار البنزين وأسعار الطاقة بوجه عام من الإجراءات التي تؤثر على الكثير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنقل واستعمال الوقود.

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًا.

ويُمكن للمهتمين الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود زيارة صفحة المراجعة الدورية بموقع أرامكو على الرابط التالي: (هنا)

والمعروف أن أسعار البنزين في الربع الثاني من العام 2019 هي كما يلي: بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر الديزل : 0.47 ريال لكل لتر الكيروسين : 0.64 غاز البترول المسال : 0.75 ريال لكل لتر ويناسب بنزين ٩١ معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين ٩٥ الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي.