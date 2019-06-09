مركز الملك فهد الثقافي يطلق ليالي العيد بمشاركة 6 من نجوم الغناء

المواطن - الرياض

ينظم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض “فعاليات ليالي العيد” ضمن برامج المركز لعام 2019م يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وذلك على مسرح المركز بمدينة الرياض من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

وتحتوي الفعاليات المقامة على الحفل الغنائي ولمدة يومين متتالين، يلتقي فيهما عشاق الطرب بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي وفنانين الأغنية السعودية الشباب (سعيد السعد- تركي الجازع- عبدالرحمن الطلاسي- هشام مدخلي- رائد الفارس- محمد أوليا) وبمشاركة فرقة لمسة السعودية للفنون الشعبية التي ستقدم العديد من الألوان الشعبية.

كما ستشمل الفعاليات المصاحبة على الشعر النبطي، وعروض العزف المنفرد على الآلات الموسيقية، ومسرح الطفل، وعروض الشخصيات الكرتونية، والألعاب، والمسابقات للأطفال والكبار.

الجدير بالذكر أن الدعوة عامة للعوائل، رجالًا ونساء وأطفالًا بدون رسوم دخول.