مستشار السبسي : حالة الرئيس الصحية بدأت تتحسن

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نقلت وكالة “رويترز” عن مستشار رئاسي تونسي، أن صحة الرئيس باجي قايد السبسي بدأت تتحسن، مساء الخميس.

من جهته كتب نجل السبسي، حافظ قايد، على فيسبوك “أطمئن التونسيين على بداية تحسن الوضع الصحي للرئيس”. وشكر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر على “الزيارة المطولة” للاطمئنان على صحة الرئيس البالغ 93 سنة.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الجمهورية التونسية، فراس قفراش لـ”الحدث”، الخميس، إن حالة الرئيس قايد السبسي مستقرة حتى الآن، داعياً لعدم الانسياق وراء الإشاعات بشأن صحة الرئيس.

قالت الرئاسة التونسية، إن الحالة الصحيّة للرئيس الباجي قايد السبسي في استقرار حتى الآن، وأكدت أنه مازال يخضع للفحوصات…شغور منصب رئيس الجمهورية.. ماذا يقول دستور تونس؟

من جهته قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، “زرتُ الرئيس في المستشفى، وهو يتلقى العناية اللازمة من أكفأ الأطباء”، داعياً إلى ضرورة وقف تداول الأخبار المزيفة حول وفاته.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد قالت في وقت سابق إن الرئيس، الباجي قايد السبسي، تعرض صباح الخميس إلى وعكة صحية حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن اجتماعاً طارئاً يعقد اليوم لرؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس البرلمان، حيث يبحثون خلاله حالة الرئيس الصحية والتفجيرات الإرهابية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن هنالك إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مطار قرطاج.

وتدهورت صحة السبسي (93 عاماً)، منذ الأسبوع الماضي، وعلى إثر هذا دخل إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.

وكان آخر ظهور للسبسي، يوم الاثنين، وهو يتابع مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الأنغولي، في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا.