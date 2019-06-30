مصرف الراجحي يوضح آخر تطورات العطل الفني

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي، صباح اليوم الأحد، انتهاء العطل الفني الذي تعرضت له خدمة المباشر، وبعض القنوات الإلكترونية المصرفية بالأمس.

وقال مصرف الراجحي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: عملاؤنا الأعزاء.. جميع القنوات المصرفية الآن متاحة لكم.. شكرًا لتعاونكم”.

وكان قد حدث عطل فني بالأمس في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية التابعة لمصرف الراجحي، طال خدمة المباشر فيما أكد البنك أن المشكلة جارٍ حلها.

وقال البنك في بيان مقتضب له: نفيدكم بوجود عطل فني في بعض القنوات الإلكترونية المصرفية ما عدا أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لخدمتكم بأي وقت.