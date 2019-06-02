مقاتلات التحالف تقصف معسكراً تدريبياً لميليشيا الحوثي في إب

المواطن - الرياض

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، معسكراً تدريباً تابعاً لميليشيات الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، فيما لقي عدد من أبرز القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي مصرعهم شمال الضالع.

وأفادت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكر الحمزة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي في منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرقي مدينة إب، بحسب العربية.

وبالتزامن، قصفت الطائرات بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقتي سليم وشخب شمال غربي محافظة الضالع.

وتأتي الغارات عقب ساعات من شن طائرات التحالف 3 غارات على معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب صنعاء.

ولقي عدد من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم شمال الضالع، حيث لقي القيادي الميداني البارز في ميليشيا الحوثي العقيد هشام الغرباني مصرعه على أيدي قوات الجيش والمقاومة في محافظة الضالع.

كما لقي كل من العقيد حزام إسماعيل حزام العتمي، قائد معسكر كتائب تهامة، والقيادي الحسين علي أحمد النعمي، شقيق وكيل قطاع التعليم بوزارة التعليم، مصرعهما شمال الضالع.