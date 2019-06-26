ممرضة وشقيقها وجندي أنقذوا طفلًا ووالده من الغرق فكرّمهم أمير جازان ونائبه

المواطن- جازان

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، الممرضة نجاح أبو القاسم حكمي، وشقيقها رائد أبو القاسم حكمي، والجندي أول منصور بن حسن زعقان أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ بجيزان؛ وذلك عقب تمكنهم من إنقاذ طفل ووالده من الغرق بالكورنيش الجنوبي.

وأثنى سمو أمير جازان، على موقف الممرضة نجاح حكمي، وشقيقها رائد حكمي، والجندي أول منصور زعقان البطولي وتفانيهم في إنقاذ حياة الطفل ووالده من الغرق، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبهم عبّر المُكرّمون عن اعتزازهم بتكريم سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لهم، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة، أيدها الله، لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مُبيّنين أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلين الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.