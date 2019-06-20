منتخب الأرجنتين ينجو من الهزيمة بتعادل ثمين أمام باراغواي

المواطن - محمد سمعه

تعادل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم اليوم مع نظيره منتخب الباراغواي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

ومنذ بداية الشوط الأول لم ينجح منتخب الأرجنتين في إظهار قوته الهجومية رغم وجود ليونيل ميسي والمهاجم لاوتارو مارتينيز في خط هجوم المنتخب الأرجنتيني.

باغت منتخب باراغواي، نظيره منتخب الأرجنتين على فترات خلال الشوط الأول وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

الباراغواي تخطف التقدم

ونجح منتخب باراغواي في تحقيق ما كان يريد حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول في شباك منتخب الأرجنتين عبر اللاعب ريتشارد سانشيز في الدقيقة الثامنة والثلاثين وسط غفلة من دفاعات منتخب الأرجنتين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين والباراغواي بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، كثف منتخب الأرجنتين من ضغطه الهجومي وذلك من أجل إحراز هدف التعادل.

ميسي ينقذ الأرجنتين

ونجح اللاعب ليونيل ميسي في إحراز هدف التعادل لـ منتخب الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والخمسين بعد أن احتسبها حكم المباراة بعد عودته من رؤية تقنية حكم الفيديو المساعد.

أهدر منتخب الباراغواي فرصة إحراز الهدف الثاني في المباراة، بعدما أهدر اللاعب ديرليس جونزاليس ركلة جزاء للباراغواي في الدقيقة الثالثة والستين، بعد تصدٍّ رائع من الحارس أرماني حارس مرمى منتخب الأرجنتين.

ولم يحدث أي جديد في المباراة حتى انتهى اللقاء بتعادل منتخب الأرجنتين مع منتخب الباراغواي بهدف لكل فريق، لينجو منتخب الأرجنتين من توديع بطولة كوبا أمريكا مبكرًا ويُبقي على آماله في الصعود لدور الثمانية.

أصبح رصيد منتخب الأرجنتين بعد التعادل نقطة واحدة، بينما أصبح رصيد منتخب الباراغواي نقطتين.

سيواجه منتخب الأرجنتين، نظيره منتخب قطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الأحد المقبل، بينما سيواجه منتخب الباراغواي نظيره منتخب كولومبيا.