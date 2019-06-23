منتخب مدغشقر يُبهر الجميع في ظهوره الأول

المواطن - محمد سمعه

تألق منتخب مدغشقر بصورة لافتة للأنظار بالأمس ضد منتخب غينيا الاستوائية في المباراة والتي أُقيمت بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

مدغشقر تتألق في المباراة الأولى

ورغم أنها المشاركة الأولى لـ منتخب مدغشقر، لكن الأخير نجح في التألق أمام منتخب غينيا حيث تقدم الأخير بالهدف الأول، ثم عاد منتخب مدغشقر في المباراة وسجل هدفين حيث كان قريبًا من الفوز لكن خبرة المنتخب الغيني مكّنته من إحراز الهدف الثاني في شباك مدغشقر من ركلة جزاء.

ويُذكر أن منتخب مدغشقر سيواجه منتخب بوروندي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الخميس المقبل، حيث يأمل منتخب مدغشقر في خطف الفوز الأول له في مشاركته الأولى في البطولة الإفريقية.

وقبل إقامة مباراة مدغشقر وغينيا، كان المنتخب النيجيري فاز على منتخب بوروندي بصعوبة بهدف دون رد في المباراة والتي أُقيمت على ملعب الإسكندرية.

مدغشقر تخطف التقدم من غينيا

وسجل لـ منتخب مدغشقر في شباك المنتخب الغيني كل من أنيست هابيل في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة واللاعب كاروليس أندريا في الدقيقة الخامسة والخمسين بعد الانفراد بحارس مرمى غينيا.

وبعد تعادل المنتخب الغيني مع منتخب مدغشقر، سيواجه منتخب غينيا نظيره المنتخب النيجيري يوم الأربعاء المقبل في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويُذكر أن منتخب مدغشقر ليس المنتخب الوحيد الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه لـ بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تأهل أيضًا منتخب بوروندي للمرة الأولى في تاريخه وأيضًا يتواجد المنتخب الموريتاني والذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه للكان الإفريقي.

يحتل منتخب مدغشقر المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة.