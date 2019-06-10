منصور الشهيل: أريد أن أكون أول سعودي يُتوج ببطولة الـ WWE

المواطن - محمد سمعه

كشف المصارع السعودي منصور الشهيل عن أحلامه التي يسعى إلى تحقيقها في الفترة المقبلة بعالم المصارعة.

ويُذكر أن منصور الشهيل كان فاز بنزال 50 BattleRoyal بعد أن نجح في الحفاظ على تواجده على أرضية الحلبة مع سقوط 49 مصارعًا.

وتحدّث منصور الشهيل عن خططه وأحلامه قائلًا: بالطبع لحظة الفوز في نزال الـ50 مصارعًا كانت لحظة رائعة، لقد كنت سعيدًا للغاية عندما رأيت البسمة والفرحة على وجه أخي طلال وأبي وأختي، والجماهير السعودية بشكل عام.

وأضاف منصور الشهيل: أطمح إلى أن أكون أول سعودي يفوز ببطولة الـWWE في المستقبل خاصة أنني منذ عام كنت أسعى إلى الانضمام لاتحاد الـWWE لأن حُلمي أن أكون مصارعًا منذ الطفولة.

وتابع منصور الشهيل: لا أنسى أبدًا لحظاتي وأنا صغير في الرياض عندما كنت أتقدم لاختبارات لعبة المصارعة وأجد المصارعين أصحاب بنية عضلية قوية وأنا صغير، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل التدرب بقوة.

وشارك منصور الشهيل في عرض SUPER SHOWDOWN والذي أُقيم يوم الجمعة الماضية في مدينة جدة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

البطل السعودي منصور الشهيل يعبر عن أحلامه من خلال #دوري_بلس #WWESSD pic.twitter.com/3QHzDCbzQM — دوري بلس (@dawriplusksa) June 10, 2019