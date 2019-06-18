منصور بن مشعل: الصفقات الجديدة ستكون مفاجأة للأهلاوية

المواطن - مروة نبيل

أكد عضو شرف النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، أن الراقي سيعقد عددًا من الصفقات المميزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتحدث منصور بن مشعل عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، قائلًا: “الصفقات خلال اليومين المقبلين.. سبق ووعدت جماهير النادي الأهلي وأنا عند وعدي بعقد صفقات قريبًا جدًّا”.

وتابع حديثه خلال مقاطع الفيديو التي نشرها الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا أريد أن أتحدث عن الصفقات، ولكنها ستكون مفاجأة لجماهير النادي الأهلي”.

وفي ختام حديثه، وجه منصور بن مشعل رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد أحمد الصائغ وقال: “النادي أمانة في أعانقكم ويجب أن ترضوا ولاة الأمر أولًا ثم جماهير النادي الأهلي”.

وتسلم الأمير منصور بن مشعل مهام الإشراف العام على كرة القدم بالراقي، بعد الإعلان عن تزكية أحمد الصائغ رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي لمدة أربعة أعوام مقبلة.

وفاز أحمد الصائغ وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلًّا من؛ عبدالصمد إحسان القرشي، وائل بن صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، ياسر محمد محروس، غسان نبيل نصيف وعمار فاروق زهران.