موعد مباريات الجمعة في كوبا أمريكا 2019

المواطن - محمد سمعه

تعود مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 للانطلاق بداية من غدٍ الجمعة، حيث تُقام مباراتان ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.

المباراة الأولى

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي البرازيل وباراجواي حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة على ملعب جريميو أرينا.

المباراة الثانية

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي فنزويلا والأرجنتين، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ماراكانا.

وكان المنتخب البرازيلي تأهل إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا، بعدما احتلّ المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، على حساب منتخب فنزويلا صاحب المركز الثاني ومنتخب بيرو صاحب المركز الثالث.

أما منتخب باراجواي فاحتلّ المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، وتأهل رفقة منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني ومنتخب كولومبيا صاحب المركز الأول.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة اللاعب ليونيل ميسي للتخلص من العقدة والفوز ببطولة كوبا أمريكا، بعدما خسر منتخب الأرجنتين الفرصة في التتويج باللقب مرتين في عامي 2015 و2016 بخسارته المباراة النهائية ضد منتخب تشيلي في المناسبتين.

وشهدت بطولة كوبا أمريكا 2019 مشاركة منتخبي قطر واليابان من قارة آسيا بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.