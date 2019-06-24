موعد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الأولى في مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السلام في القاهرة.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي تونس وأنجولا ضمن لقاءات المجموعة الخامسة حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة مالي ضد موريتانيا حيث تُقام المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

ويُذكر أن المنتخب المغربي كان فاز على منتخب ناميبيا بهدف دون ردّ بالأمس، بينما فاز المنتخب السنغالي على منتخب تنزانيا بهدفين دون ردَ.

أما منتخب الجزائر فقدّم أداءً أكثر من رائع ونجح في الفوز على منتخب كينيا بثنائية دون رد.

تُختتم البطولة يوم التاسع عشر من يوليو المقبل، حيث تُقام المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي وهو الملعب الذي استضاف مباراة افتتاح البطولة الإفريقية بين منتخبي مصر وزيمبابوي يوم الجمعة الماضية.