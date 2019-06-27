المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب المصري الأول لكرة القدم في الفوز في مباراة الكونغو الديمقراطية بثنائية دون ردّ في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، لكن الأداء لم يكن جيدًا رغم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية الجيدة.

وأعربت بعض من الجماهير المصرية عن قلقها الشديد من أداء المنتخب المصري والذي لم يكن عند التوقعات بالإضافة إلى عدم وجود جمل تدريبية تمّ التدرب عليها تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري رغم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية الإيجابية.

ويُذكر أن نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية حُسمت بهدفين أحرزهما كل من اللاعب أحمد المحمدي لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، واللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال الشوط الأول.

ورغم أن نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية أشارت إلى تفوق المنتخب المصري، لكن منتخب الكونغو الديمقراطية حاول في أكثر من مناسبة تسجيل الهدف الأول في شباك محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري وسنحت له أكثر من فرصة تصدى القائم لفرصتين منهم.

النتيجة مُخادعة

لا شك أن البعض من الجمهور المصري يُشعر بأن نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية خادعة ولا تُعبر عن ضعف أداء المنتخب المصري والذي لم يظهر بقوته حتى الآن بعد مرور جولتين من مرحلة دور المجموعات.

وبعد تحقيق المطلوب وضمان الفوز في نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، أصبح المنتخب المصري تحت قيادة المدرب خافيير أجيرّي مُطالب بتقديم أداء أكثر من رائع وجيد في مباراة أوغندا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.

وبعد الفوز بـ نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، نال اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لقب رجل مباراة الكونغو الديمقراطية، لتألقه وصناعته الهدف الثاني للمنتخب المصري والذي سجله محمد صلاح.