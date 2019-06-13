نجم مانشستر يونايتد يقترب من إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

يستعد اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن لوكاكو بات قريبًا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانضمام لصفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي لمدة خمسة مواسم.

وسيتقاضى لوكاكو مع نادي إنتر ميلان راتبًا سنويًا قدره 8.3 ملايين دولار أمريكي.

ويرغب نادي إنتر ميلان بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في التعاقد مع روميلو لوكاكو لتدعيم خط هجوم النيراتزوري خاصة مع اقتراب الأرجنتيني ماورو إيكاردي من الرحيل عن صفوف الإنتر.

من ناحية أخرى أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في وقت سابق أن مانشستر يونايتد ليس قريبًا من ضم بيل، مضيفًا أن اللاعب الويلزي لا يزال لاعبًا في صفوف نادي ريال مدريد.

وكان مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه رفقة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع بيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُذكر أن بيل كان انضمّ إلى صفوف فريق ريال مدريد في صيف عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

وتتجه إدارة مانشستر يونايتد لإعلان التعاقد مع المدرب سولشاير بشكل نهائي ورسمي خلال فترة التوقف الدولي الحالية في شهر مارس، حيث تولى سولشاير تدريب اليونايتد مؤقتًا بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.