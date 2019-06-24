هذا ما دار بين الملك سلمان والنعيمة؟

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم المنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة، تفاصيل لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.

ونشر النعيمة صورة له بصحبة خادم الحرمين الشريفين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مبديًا سعادته بالتشرف بالسلام على الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلق قائلًا: “في هذه الصورة الغالية على قلبي معالي رئيس المراسم الملكية خالد العباد- وفقه اﷲ- يقوم بتعريف أسماء المدعوين كالمتبع لسيدي الملك سلمان- حفظه ﷲ- إذ بسيدي يبتسم ويرد أعرفه هذا صالح ولد محمد النعيمة كم هو شرف عظيم السلام عليك سيدي واختزال اسمي واسم والدي- رحمه ﷲ- في ذاكرتكم وسام على صدري”.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، بجانب عدد من اللاعبين القدامى وبعض الإعلاميين الرياضيين.