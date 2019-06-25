هذه الملفات تنتظر رئيس موريتانيا الجديد

المواطن - سعد البحيري

أعلنت لجنة الانتخابات في موريتانيا فوز محمد ولد الشيخ الغزواني، في انتخابات الرئاسة، وأوضحت اللجنة أن الغزواني حصل على 52% من أصوات الناخبين.

وسيكون على رئيس موريتانيا الحالي محمد ولد عبدالعزيز الاستمرار في مهام عمله حتى الأول من أغسطس المقبل موعد تنصيب الرئيس الجديد.

العلاقات مع قطر

سيكون على رئيس موريتانيا الجديد تحدٍّ خاص فيما يتعلق بالعلاقات مع قطر، والتي قطعها الرئيس السابق منذ عامين بعد دعم الدوحة للإرهاب.

وليس من المتوقع أن تعود العلاقات بين موريتانيا وقطر في عهد الرئيس الجديد ما لم تلتزم قطر بتنفيذ المطالب الـ13 التي تقدمت بها الدول العربية الأربع (السعودية – الإمارات – البحرين – مصر ) والتي تقود الحرب ضد الإرهاب القطري.

وكان الرئيس ولد عبدالعزيز أكد في تصريحات خلال الأيام الماضية أن قطر دولة مؤامرات وتخريب وأن ما فعلته في بعض الدول العربية من تخريب لا يقلّ عن جرائم النازية في ألمانيا لافتًا إلى أنه غير نادم على قطع العلاقات ومؤكدًا استمرار موريتانيا في مقاطعة قطر حتى تتراجع عن دعم الإرهاب وتتوقف عن التدخل في دول الجوار والدول العربية.

خدمة الوطن

وكان ولد الشيخ الغزواني قد أكّد أكثر من مرة خلال الحملة الانتخابية، أن الدافع الأساسي وراء ترشحه هو التعطش إلى خدمة الوطن، وقال إنه أقدم على الترشح ليس حبًا للمال أو الرئاسة، بل رغبة منه في إصلاح موريتانيا حسب قوله.

تهدئة الأوضاع السياسية

وسيكون على رئيس موريتانيا الجديد إجراء حوار مجتمعي، والشروع في اتخاذ خطوات إصلاحية في ملفي التعليم والاقتصاد، من خلال تشكيل حكومة كفاءات وطنية من أجل القيام بهذه الإصلاحات.