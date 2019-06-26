هل هناك حد أدنى للفترة الواجب على حامل الإقامة المميزة التواجد خلالها داخل المملكة؟

المواطن - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة، مع العديد من التساؤلات التي وردت للاستفسار عن الإقامة المميزة، وكان من أهم هذه الاستفسارات هل هناك حد أدنى للفترة الواجب على حامل الإقامة المميزة الإقامة فيها داخل المملكة؟

وأجاب مركز الإقامة المميزة بقوله: “ليس هناك حد أدنى للفترة الواجب على حامل الإقامة المميزة الإقامة فيها داخل المملكة”.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة، بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” عبر هذا الرابط (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفًا بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًّا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.