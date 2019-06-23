هنا رابط حاسبة الدعم السكني وطريقة معرفة نسبة المواطنين

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الإسكان مع استفسار بشأن حاسبة الدعم السكني وطريقة معرفة نسبة الدعم المخصص للمواطنين من خلالها.

وأكدت الإسكان أنه سعيًا إلى تطوير الخدمات المقدمة تم إجراء التحسينات اللازمة على حاسبة الدعم السكني، ويمكن معرفة نسبة الدعم المخصص للمواطنين من خلال زيارة الرابط التالي وتعبئة الخانات اللازمة والنقر على أيقونة الإقرار للحصول على النتيجة.

ولفتت الإسكان إلى رابط حسابة الدعم السكني على الرابط هنا

حاسبة الدعم السكني هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري.

وتعتمد قيمة التمويل النهائية على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

ويحصل المستفيد الراغب بشراء الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان (سواء وحدات سكنية جاهزة للسكن أو وحدات سكنية تحت الإنشاء) على نوعين من الدعم السكني، الدعم الأول، هو سعر الوحدة السكنية المخفض، بحيث تقدم الوزارة وحدات سكنية مخفضة القيمة للمستفيد.

أما الدعم الثاني فهو دعم التمويل عند الشراء، حيث تقوم الوزارة بدعم أرباح التمويل العقاري.