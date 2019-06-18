وصيف آسيا يسقط في مباراة اليابان ضد تشيلي بالرباعية

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في مباراة اليابان ضد تشيلي برباعية دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة حاليًا في البرازيل.

ومنذ بداية الشوط الأول من مباراة اليابان ضد تشيلي، وقدم منتخب تشيلي أداءً أكثر من رائع وكان قريبًا من تسجيل الهدف الأول خلال أول ربع ساعة من عمر الشوط الأول.

ولم يتمكن منتخب الساموراي الأزرق من صناعة أي فرصة هجومية وذلك لإحراز الهدف الأول له في مباراة اليابان ضد تشيلي.

تشيلي تخطف التقدم

وقبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق تمكن المنتخب التشيلي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب إيريك بولجار في الدقيقة الحادية والأربعين، لينتهي الشوط الأول من مباراة اليابان ضد تشيلي بتأخر المنتخب الياباني بهدف.

منتخب تشيلي يُكثف الهجوم

وفي الشوط الثاني من مباراة اليابان ضد تشيلي، كثف المنتخب التشيلي من محاولاته وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني له وسط تراجع كبير من لاعبي المنتخب الياباني.

تمكن اللاعب إدواردو فاراغاس من إحراز الهدف الثاني في مباراة اليابان ضد تشيلي بالدقيقة الرابعة والخمسين، لتُشير النتيجة إلى تقدم منتخب تشيلي بطل نسختي 2015 و 2016 من كوبا أمريكا بثنائية دون رد.

وأراد اللاعب أليكسيس سانشيز أن يضع بصمته في مباراة اليابان ضد تشيلي، فتمكن من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والثمانين بطريقة جميلة.

لم ينجح منتخب اليابان وصيف بطولة كأس أمم آسيا 2019 في إحراز أي أهداف خلال مباراة اليابان ضد تشيلي، مما أعطى الفرصة للمنتخب التشيلي لإضافة الهدف الرابع عبر اللاعب إدواردو فاراغاس في الدقيقة الرابعة والثمانين.

انتهت مباراة اليابان ضد تشيلي، بفوز حامل اللقب برباعية دون رد.

وأصبح رصيد اللاروخا بعد الفوز في مباراة اليابان ضد تشيلي، ثلاثة نقاط ليتواجد منتخب تشيلي في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف منتخب الأوروغواي المتصدر.