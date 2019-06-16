ولي العهد يتحدث عن رؤية 2030: المملكة تجني ثمار النجاح وأرقام الاستثمارات الدليل

المواطن - الرياض

تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل شفافية عن رؤية المملكة 2030 والتي بدأت المملكة تؤتي ثمارها على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والسياسية وحتى الرياضية والثقافية.

وكأي خطة لا يمكن أن تؤتي ثمارها بدون تنفيذ أكد ولي العهد على الانتقال من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع.

وشدد ولي العهد على أن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل.

حوار ولي العهد مع الشرق الأوسط بشأن رؤية المملكة 2030 والبرامج المنبثقة، أكد على المرونة في الرؤية وتطويرها، شأنها شأن أي خطط استراتيجية لا بد أن تخضع لتحديث وتعديل وفق الظروف والمعطيات التي تظهر عند التطبيق من دون الإخلال بركائز الرؤية ومستهدفاتها.

وشدد ولي العهد خلال الحوار أن الهدف الأسمى من الرؤية هو تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وأكد ولي العهد أن برامج رؤية المملكة 2030 تساهم بشكل فعّال في عملية التحول الاقتصادي… ونحن الآن ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية.

ودليل نجاح الرؤية وكمؤشر قوي على الانطلاق نحو المعالي والنجاح وحصد الثمار، ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة من 500 مليار ريال إلى نحو تريليون ريال… والصندوق حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي.

وعن دور المواطن وهو أساس نجاح الرؤية أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنه فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه.