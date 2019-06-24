ياسمين صبري تعتذر مجددًا لمصابي متلازمة داون

اعتذرت الفنانة ياسمين صبري للمرة الثانية عمّا بدر منها بخصوص مرضى متلازمة داون الذين تعرّضت لهم في أحد تعليقاتها عبر مواقع التواصل.

ياسمين صبري كانت تُمازح صديقها في مقطع فيديو أكّدت فيها أنه يشبه مُصابي متلازمة داون بعدما أكّد لها أنه كان يمارس الرياضة في وقت سابق من عمره.

وتسبّبت مزحة ياسمين صبري في حالة من التذمّر بين أمهات مُصابي متلازمة داون ما اضطرها للاعتذار.

ما هي متلازمة داون؟

يُذكر أن متلازمة داون هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة عن مشكلة في الجينات تحدث في مرحلة مبكرة ما قبل الولادة، يكون الأولاد الذين يعانون من متلازمة داون ذوي ملامح مميزة في الوجه، شكلهم الجانبي مسطح والرقبة قصيرة.

أعراض متلازمة دوان:

أغلبية الأولاد الذين يعانون من متلازمة داون يتميزون بـ:

ملامح وجه مميزة، مثل الشكل الجانبي المسطح، الأذنين الصغيرتين، العينين المائلتين والفم الصغير.

رقبة، يدين وساقين قصيرتين.

ضعف في العضلات ومفاصل مرخية. وفي مرحلة الطفولة المتأخرة يتحسن مستوى التوتر العضلي (Muscle tone)، عادة.

أسباب وعوامل خطر متلازمة داون

من أسباب متلازمة داون هي مشكلة ما في منظومة الصبغيات (Chromosomes) في جسم الجنين، قبل ولادته بوقت طويل جدًا. فمنظومة الصبغيات هذه تشكل جزءًا مهمًا في خلايا الجسم، إذ تحتوي على المادة والمعلومات الوراثية للإنسان الفرد. وهي المعروفة باسم “دي- أن- إي” (DNA).

وفي العادة، يوجد في جسم الجنين السليم الطبيعي 46 كروموزوما في كل خلية جسدية. أما الجنين الذي يعاني من متلازمة داون (المغولية) فتحتوي خلاياه على 47 كروموزومًا. وفي أحيان نادرة جدًا، يمكن لخلل وراثي آخر أن يؤدي إلى متلازمة داون. إن الكروموزوم الإضافي (السابع والأربعون) يؤدي إلى حدوث تغيير في تطور عقل الجنين وجسمه.