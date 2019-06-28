يسبقها إفطار مع ترامب .. 3 قمم مع الأمير محمد بن سلمان غدًا

المواطن - الرياض

شهد اليوم الأول من أعمال قمة العشرين انعقاد عدد من اللقاءات الثنائية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من زعماء وقادة دول العالم فيما من المقرر أن يُعقد أمس 3 قمم هامة.

3 قمم في اليوم الأول

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، كلا من رئيس وزراء الهند ناريندرا موديو، ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، والملكة ماكسيما؛ ملكة هولندا.

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين المملكة ودول هؤلاء القادة، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

جدول أعمال حافل

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد، السبت، مع كلٍّ من الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

ونقلت بلومبرغ عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، قوله إن الرئيس ترامب سيلتقي ولي العهد السبت على هامش القمة، مضيفًا: سيتناولان طعام الإفطار في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، قبل اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في الساعة 11:30 صباحاً.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن تيريزا ماي ستجتمع مع الأمير محمد بن سلمان يوم السبت لبحث الوضع في الخليج والأزمة باليمن.

وأعلن الكرملين قبل يومين أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي مع ولي العهد في 29 يونيو بأوساكا، مؤكداً أنه يجري التحضير لمباحثات، والاستعداد لها مستمر على قدم وساق.