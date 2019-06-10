يوفنتوس يُضحي بـ 5 من نجومه لضم صفقة ريال مدريد المفضلة

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس سيتجه خلال الميركاتو الصيفي لبيع خمسة من نجومه لتوفير المال اللازم للتحرك والتعاقد مع بوغبا.

وأكّدت كوريري ديللو سبورت أن نادي يوفنتوس سيتجه للتفريط في كل من ” جواو كانسيلو، دوجلاس كوستا، خوان كوادرادو، ماريو ماندوزوكيتش، ماتيا بيرين”.

ولن يُمانع نادي يوفنتوس بيع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وتوفير المال اللازم للتحرك والتعاقد مع بوغبا.

وارتبط اسم بوغبا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2019 خاصة بعد الموسم المخيب لليونايتد في موسم 2018-2019، حيث احتل اليونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي وفقد الفرصة في التأهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وسينافس يوفنتوس، نادي ريال مدريد الإسباني بكل قوة للتعاقد مع بول بوغبا في الميركاتو الصيفي، خاصة أن الفرنسي زين الدين زيدان يطمح للتعاقد مع بوغبا في صيف العام الجاري بعد ضم البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.