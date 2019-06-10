110 مليارات ريال تداولات الأسهم السعودية في مايو

المواطن - الرياض

أظهر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة في السوق المالية السعودية لشهر مايو الماضي ارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 78% عن الشهر الأسبق.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات في شهر مايو الماضي 110 مليارات ريال مدعومة ببدء تنفيذ المرحلة الأولى لانضمام السوق السعودي لمؤشر “إم إس سي أي” للأسواق الناشئة، بحسب “العربية”.

كما ارتفعت نسبة استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق خلال مايو إلى 3.5% من إجمالي السوق، مقارنة مع 2.5% في شهر إبريل الماضي.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الاثنين، مرتفعًا بنسبة 1.7% وبمقدار 149.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8849.21 نقطة، وبتداولات فاقت قيمتها 5 مليارات ريال مع تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وكان من اللافت تصدر الشركات الأجنبية لأعمال الوساطة في سوق الأسهم السعودية للمرة الأولى، مع ترقية السوق إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، حيث تصدرت كل من “غولدمان ساكس” و”HSBC” و”الراجحي” أعمال الوساطة في مايو.

وتدفقت نحو سوق السعودية، استثمارات “خاملة” بقيمة 8 مليارات دولار جراء الترقية على مؤشرات الأسواق الناشئة، حتى تاريخ 28 مايو 2019 من المستثمرين غير النشطين الذين يتبعون المؤشرات المالية، ولا يتبعون الأسهم نفسها.

وحقق المؤشر ارتفاعًا بنسبة 20% حتى 30 إبريل الماضي، ثم عاد وانخفض لعوامل عديدة ثم استأنف رحلة الصعود في الوقت الحالي.

وفي المحصلة حقق مؤشر الأسهم السعودية مكاسب تفوق 11% منذ بداية العام الحالي.