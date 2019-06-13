13 مطربًا ومطربة يحيون حفلات العيد في 4 مناطق

المواطن - واس

أنهت الهيئة العامة للترفيه استعداداتها لإطلاق سلسلة من الحفلات الغنائية ضمن موسم العيد لعدد من نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي.

وستنطلق الحفلات الغنائية في ثاني أيام عيد الفطر، إذ سيلتقي خلالها عشاّق الطرب الأصيل والأجواء الموسيقية مع ألمع نجوم الغناء في المنطقة على مدار ليلتين متتاليتين تقدّم فيهما 7 حفلات غنائية يحييها 13 مطرباً ومطربة في الرياض، والدمام، والطائف، والأحساء.

وتشهد سلسلة الحفلات الغنائية في ثاني أيام العيد أمسية طربية تجمع الفنان رابح صقر مع الفنانة أنغام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وفي الدمام يلتقي حسين الجسمي وأصالة في حفلة منتظرة وذلك في الظهران اكسبو، فيما تشهد الطائف حفلة للفنان خالد عبد الرحمن يشاركه فيها النجم رامي عبدالله وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك فهد الرياضية.

وتستمر الحفلات الغنائية في ثالث أيام العيد بأربع حفلات، يتألق فيها فنان العرب محمد عبده في حفلة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. بينما في محافظة الأحساء وللمرة الأولى في المملكة تشهد حضور النجمة نوال الزغبي إلى جانب سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، وذلك في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أما الطائف فهي على موعد مع أمسية مع النجمين حاتم العراقي وجابر الكاسر وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية.

وختاماً تشهد مدينة الدمام حفلا للفنانين محمد حماقي ووليد الشامي وذلك في الظهران اكسبوا.

ولمعرفة المزيد من الفعاليات وأماكنها وأوقات وطريقة الدخول يمكنكم زيارة المنصات الرقمية التالية عيشها: https://enjoy.sa ، وتطبيق الهواتف الذكية: Enjoy Saudi ، تويتر: @Enjoy_saudi، أنستغرام: @Enjoy_saudi ، موسم العيد: هنا، حساب الموسم على تويتر: @Eidseason