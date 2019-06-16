16 وظيفة إدارية وهندسية بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير

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المواطن - الرياض

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني توفر 16 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مستشار العقود (Contract Advisor) (وظيفتان).

2- مُخطط الصيانة (T/A Planner) (عدد 3 وظائف).

3- مهندس الأجهزة الموثوقية (Reliability Instrumentation Engineer).

4- مهندس الموثوقية (Reliability Engineer) (وظيفتان).

5- رئيس عمال الصيانة – وحدة الورش الميكانيكية (Maintenance Foreman – Mechanical Workshops Unit).

6- مهندس المشاريع والصيانة (Projects & T/A Engineer).

7- مهندس صيانة (Maintenance Engineer) (عدد 3 وظائف).

8- أخصائي هندسة الموثوقية (Reliability Engineering Specialist).

9- منسق إدارة التغيير (MOC Coordinator).

10- مهندس المشروع (Project Engineer II).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا