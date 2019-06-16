16 وظيفة إدارية وهندسية بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني توفر 16 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مستشار العقود (Contract Advisor) (وظيفتان).
2- مُخطط الصيانة (T/A Planner) (عدد 3 وظائف).
3- مهندس الأجهزة الموثوقية (Reliability Instrumentation Engineer).
4- مهندس الموثوقية (Reliability Engineer) (وظيفتان).
5- رئيس عمال الصيانة – وحدة الورش الميكانيكية (Maintenance Foreman – Mechanical Workshops Unit).
6- مهندس المشاريع والصيانة (Projects & T/A Engineer).
7- مهندس صيانة (Maintenance Engineer) (عدد 3 وظائف).
8- أخصائي هندسة الموثوقية (Reliability Engineering Specialist).
9- منسق إدارة التغيير (MOC Coordinator).
10- مهندس المشروع (Project Engineer II).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا