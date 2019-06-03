3 أزمات يسعى الأهلي للتخلص منها

المواطن - محمد سمعه

مع بداية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، يسعى النادي الأهلي لاستغلالها الاستغلال الأمثل؛ وذلك من أجل التعاقد مع الصفقات القوية والتي تساعد في تحرك الراقي للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وسيتجه النادي الأهلي لمحاولة التعاقد مع صفقات قوية لتدعيم ثلاثة مراكز لديه، وهي “متوسط الدفاع، وصانع الألعاب، والظهير الأيسر”.

الأهلي يتحرك للتخلص من معاناته:

وعانى الأهلي كثيرًا في المراكز الثلاثة، خاصة في الموسم الماضي، مع وجود شائعات كثيرة تحدثت عن احتمالية رحيل الرأس أخضري دجانيني تافاريس واللاعب السوري عمر السومة.

ورفض النادي الأهلي العرض المُقدم من فريق ريفر بليت الأرجنتيني، لاستعارة التشيلي باولو دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة “TyC Sports”، أن مسؤولي نادي ريفر بليت عرضوا استعارة باولو دياز من النادي الأهلي لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية الحصول على خدماته بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة.

وأضافت أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا فكرة إعارة باولو دياز، وطالب نادي ريفر بليت بشراء عقد اللاعب التشيلي بشكل نهائي مقابل 5 ملايين دولار.

وكانت الصحيفة الأرجنتينية، قد أكدت أن باولو دياز يرغب في الرحيل عن الدوري السعودي، وسيجتمع مع مسؤولي النادي الأهلي بعد انتهاء بطولة كوبا أمريكا 2019، من أجل الموافقة على رحيله.

وتحدث أحمد الصائغ لقناة العربية قائلًا: أثناء تواجدي كرئيس مُكلّف لم يتقدم أي نادٍ بأي عروض وذلك من أجل التعاقد مع دجانيني أو حسين المقهوي أو غيرهم، وسواء كانت الإدارة مُكلّفة أو إدارة دائمة، فالأهلي لن يُفرط في نجومه.