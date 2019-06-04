4 لاعبين يتنافسون على أفضل هدف في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء يوم الاثنين، عن الأهداف المرشحة لنيل جائزة أفضل هدف في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال أوروبا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الأهداف الـ4، وهي؛ الهدف الثاني الذي سجله نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك ليفربول ضمن منافسات نصف النهائي.

ويتنافس على جائزة أفضل هدف في الشامبيونزليج، هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور المجموعات، والتي انتهت بخسارة اليوفي بنتيجة 2/1.

ويتواجد في القائمة هدف نجم بايرن ميونيخ الألماني، الهولندي آريين روبن في شباك بنفيكا خلال مباراة دور المجموعات التي انتهت بفوز العملاق البافاري بخمسة أهداف مقابل هدف.

وشهدت قائمة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا 2019، تواجد الهدف الذي أحرزه نجم برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش في شباك توتنهام التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/2 ضمن منافسات دور المجموعات.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية.