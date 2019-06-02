400 ريال لتفصيل الثوب الرجالي قبل العيد في جازان !

المواطن - علي شيبان - جازان

تشهد محال تفصيل الثياب الرجالية في جازان ازدحاماً كبيراً منذ بداية شهر رمضان وذلك من أجل تفصيل ثوب جديد للعيد؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار التفصيل، حيث تجاوز سعر تفصيل الثوب الواحد من 200-400 ﷼.

“المواطن” قامت بجولة على بعض محال الخياطة الرجالية والتي يصادف فيها تسليم الثياب لأصحابها وأخذ آراء عدد من أهالي، حيث قال وسام عقيلي: من المعروف أن أسواق الخياطين راكدة طوال أيام السنة ولا تنشط إلا في مواسم معينة مثل مواسم العيد وهنا يقوم بعض الخياطين برفع أسعار تفصيل الثوب حيث يتراوح الثوب الواحد من 200_400 ﷼ بينما في الأيام العادية تجد أن تفصيل الثوب الواحد لا يتجاوز 100_150ريالاً”.

أما علي ضامري فبين أن هذه الأقمشة التي يتم تفصيلها الآن تعد من الأقمشة ذات الجودة الضعيفة والمتوسطة وخاصة التي لم تباع في المواسم العادية وبسبب الزحام وزيادة الطلب على تفصيل الثياب فإن الخياط يضطر إلى عرضها وبيعها بأسعار خيالية مستغلا حاجة المواطنين.

وعلق ماجد كريري على ارتفاع الأسعار بقوله “ليس من المعقول أن أقوم بتفصيل ثياب للعيد بأسعار مبالغ فيها وخاصة للأشخاص الذين عندهم أولاد يتعدى عددهم فوق الأربعة وبالنسبة لي فقد اتجهت إلى شراء ثياب جاهزة وبجودة ممتازة لأولادي بعيداً عن الزحام والانتظار أكثر من 15 يوماً.

وناشد أهالي المنطقة عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة وجود رقابة وتكثيف الجهود المبذولة وخاصة قبل العيد بأيام قليلة.