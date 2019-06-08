43 حالة تسمم بسبب تناول وجبات سريعة في ضباء

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

استقبل مستشفى محافظة ضباء بمنطقة تبوك 43 حالة تسمم بسبب تناولهم وجبات سريعة من أحد المحال؛ ما أدّى إلى استنفار في الطواقم الطبية والأطباء والفنيين والمختبر بمستشفى ضباء العام وذلك بمتابعة مدير المستشفى.

وبلغ عدد الحالات التي استقرت حالتها الصحية وتمت كتابة خروج لهم ٣٠ حالة فيما تبقى عدد من الحالات تحت الملاحظة الصحية.

وأكد المستشفى عبر حسابه في “تويتر” أن حالات التسمم قد تظهر لبعض الأشخاص بعد عدة أيام من تناولهم للوجبة الملوثة.

وطالب سكان المحافظة من البلدية بضرورة إغلاق المحل المتسبب ومحاسبته وتعويض المتضررين جراء ما أصابهم من حالات التسمم.