70 % نسب الإشغال في الوحدات المفروشة بجدة خلال العيد

المواطن - جدة

شهدت مدينة جدة إقبالاً متزايداً من الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال تجاوزت 65% في الفنادق ما يصل إلى 70% في الوحدات السكنية المفروشة.

وسجلت الحمراء أعلى نسب إشغال في جدة وكذلك الوحدات القريبة من الكورنيش.

بالمقابل كثّفت الهيئة ممثلة بفرع جدة جهودها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي من خلال المراقبين الميدانيين، وقد أكّد محمد العمري مدير عام فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة إنه تمّ تلقي عدد 157 شكوى تنوعت ما بين شكاوى على تقديم الخدمة وعلى تفاوت الأسعار من خلال مركز الاتصال السياحي المُوحّد وتتم معالجة ما يخص الخدمة وارتفاع الأسعار في حينه وبشكل مباشر من خلال تواصل المناوبين مع المشتكي ومع مرافق الإيواء السياحي.

من جانب آخر أكّد مشرف قسم التراخيص بجدة مفرح القحطاني أهمية تواصل الزوار والسواح والإبلاغ عن أي قصور في الخدمة في مرافق الإيواء السياحي من خلال هاتف الاتصال السياحي المجاني 19988 الذي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.