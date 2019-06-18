SAMI تؤسس مع إل 3 تكنولوجيز مشروعًا مشتركًا في المملكة

المواطن - واس

أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اليوم في باريس، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع شركة (إل 3 تكنولوجيز) للتعاون في مجال تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء (EO/IR) وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (إل 3 تكنولوجيز) كريستوفر كوباسيك، وذلك في جناح شركة (SAMI) بمعرض باريس الجوي.

وقال معالي الأستاذ الخطيب: “نحن سعداء بشراكتنا مع (إل 3 تكنولوجيز)، التي تأتي ضمن إطار جهودنا الرامية إلى إنشاء مركز للتميز داخل المملكة العربية السعودية، وستدعم هذه الشراكة طويلة الأجل سعينا المتواصل إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وستسهم في تطوير صناعة أنظمة الاستشعار والمهام الخاصة، فضلًا عن إنشاء هيكل شامل لخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي (TLS) لعملائنا في المجال العسكري”.

وأكد كريستوفر كوباسيك من جانبه، أن هذه الشراكة طويلة الأجل ستعزز حضورهم في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل هذا المشروع المشترك مع شركة (SAMI)، المتضمن أنشطة البحث والتطوير والتصنيع والتدريب والاستدامة، علامة فارقة في مواصلة تطوير وتنفيذ إستراتيجية نمو الشركة على الصعيد العالمي.

وتنشط شركة (إل 3 تكنولوجيز) في مجال تصميم وتصنيع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء (EO/IR) وأنظمة الاستشعار الموجهة، إضافة إلى أنظمة المهام القابلة للتخصيص بشكل كامل للمركبات الجوية والبرية والسفن.

وستقوم كل من شركتي (SAMI) و(إل 3 تكنولوجيز) معًا بتصميم وتنفيذ الحلول والتقنيات المتطورة هذه لمجموعة متنوعة من التطبيقات الخاصة بالعملاء من خلال مركز للتميز سيتم إنشاؤه في المملكة.

يذكر أنه سبق أن وقع الطرفان في فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقضي بتأسيس هذا المشروع المشترك.