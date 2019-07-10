آلية ثقيله تهشم طريق المنسك

المواطن - أحمد الشهري - أبها

أظهر مقطع فيديو متداول، لا يتجاوز مدته 58 ثانية، أحد المواطنين وهو يقوم بتوثيق التلفيات والأضرار التي خلفتها إحدى الآليات الثقيلة التي قامت بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين حي المنسك وحي الموظفين بمدينة أبها.

وأوضحت أمانة منطقة عسير في بيان رسمي بالأمس، أنها اتخذت الإجراءات العقابية تجاه آلية ثقيلة تابعة لأحد المقاولين، والتي أدت إلى تهشيم الجزيرة الوسطين بالطريق الرئيسي الرابط بين حي المنسك وحي الموظفين بمدنية أبها.

ووجه الدكتور وليد الحميدي، أمين منطقة عسير، بتشكيل لجنة للتحقيق في المقطع الذي نشره أحد المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت نتائج التحقيق إلى أن ما حدث كان خطأ فرديًّا متعمدًا من سائق الآلية، حيث قام بتصعيد الآلية التي كان يتجاوز وزنها 30 طنًّا على الجزيرة الوسطية الطريق عنوة منه؛ مما أدى إلى تهشم أجزاء من الجزيرة في مخالفة صريحة منه لأنظمة المرور، علاوة على مخالفته لائحة واشتراطات المقاولين التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقًا للمادة 122.

وبناء على ذلك اتخذت الأمانة إجراءات نظامية بحجز الآلية واتخاذ الإجراءات العقابية بحق السائق وفق لائحة الإجراءات البلدية مع إلزام الشركة التي تعود الآلية لملكيتها بإعادة صيانة الجزيرة بشكل كامل وإصلاح ما تم إتلافه فورًا.