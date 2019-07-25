أبو مازن: قررنا وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

المواطن - متابعة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية، اليوم الخميس، “لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصًا في القدس”.

وأضاف” لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة”.

وتابع الرئيس الفلسطيني قائلًا: “إننا لم نفوض أحدًا بالحديث باسمنا، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد، مشددًا على أن أيدينا ممتدة للسلام، ولكننا لن نستسلم للإجراءات الاحتلالية”.