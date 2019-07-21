أخطاء التصوير والإخراج ضمن ملتقى عسير السينمائي

أخطاء التصوير والإخراج ضمن ملتقى عسير السينمائي

2019/07/21
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
1645
0
طباعة
المواطن - فهد القحطاني - أبها

نظم نادي عسير السينمائي، الملتقى الأول لعام 1440هـ، والذي حضره أعضاء النادي الذين تم قبول تسجيلهم من خلال رابط التسجيل، حيث تعرفوا على مقر النادي.

وكان في استقبال الأعضاء رئيس مجلس الإدارة المكلف الفنان خالد محمد حنيف الشهراني والمسؤول عن العضويات إبتسام عسيري، حيث تم تعريف الأعضاء بالخطط القادمة والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم.

كما قدم الفنان خالد حنيف، ندوة مختصرة عن الأخطاء الشائعة في التصوير والإخراج السينمائي، فيما قدمت إبتسام عسيري تعريف المؤثرات السينمائية، كما نفذت تجربة على مودل أمام الأعضاء الذين حضروا لمقر النادي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :