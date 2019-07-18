أسعار العملات مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات مقابل الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “المواطن” إلى قرائها أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:
جنيه مصري (EGP)
1 جنيه مصري = 0.2256 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4334 جنيه مصري
درهم إماراتي (AED)
1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي
جنيه سوداني (SDG)
1 جنيه سوداني = 0.0832 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.0187 جنيه سوداني
دينار جزائري (DZD)
1 دينار جزائري = 0.0314 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.8307 دينار جزائري
دينار بحريني (BHD)
1 دينار بحريني = 9.9491 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
دينار عراقي (IQD)
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.8541 دينار عراقي
دينار أردني (JOD)
1 دينار أردني = 5.2900 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1890 دينار أردني
دينار كويتي (KWD)
1 دينار كويتي = 12.3254 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي
ليرة لبنانية (LBP)
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.8774 ليرة لبنانية
دينار ليبي (LYD)
1 دينار ليبي = 2.6876 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3721 دينار ليبي
درهم مغربي (MAD)
1 درهم مغربي = 0.3925 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5477 درهم مغربي
ليرة سورية (SYP)
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3106 ليرة سورية
شلن صومالي (SOS)
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.1223 شلن صومالي
ريال عماني (OMR)
1 ريال عماني = 9.7417 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
ريال قطري (QAR)
1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري
دينار تونسي (TND)
1 دينار تونسي = 1.3075 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7648 دينار تونسي
ريال يمني (YER)
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7754 ريال يمني