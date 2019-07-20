أسلوب جديد في صفقات الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، تقليص عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين من ثمانية إلى سبعة لاعبين في موسم 2019-2020.

وبالطبع تتجه معظم الأندية السعودية في الوقت الحالي إلى التعاقد مع لاعبين محليين مع التركيز على تقليل التعاقد مع الأجانب؛ نظرًا لوجود عناصر أجنبية في أندية دوري المحترفين منذ الموسم الماضي.

قرار مُوحد:

ويذكر أن نادي النصر بطل الدوري ونادي التعاون بطل كأس الملك في الموسم الماضي، لم يتعاقدا حتى الآن مع أي صفقات أجنبية، حيث لا تزال العناصر الأجنبية كما هي في الناديين.

وإذا اتجه أي نادٍ ربما للتعاقد مع صفقة أجنبية فسيكون بضم صفقة واحدة أو صفقتين مقابل الاستغناء عن لاعبين من الأجانب لتطبيق قرار اتحاد القدم وهو تواجد سبعة لاعبين أجانب فقط في الموسم الجديد.

ويذكر أن العماني علي الحبسي والمغربي أشرف بن شرقي والأرجنتيني إيزكييل سيروتي والإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” رحلوا بشكل رسمي عن الهلال في فترة الانتقالات الصيفية، كما أن الزعيم ضم المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

أما نادي الاتحاد فتعاقد مع التشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو مع إعارة الرأس أخضري غاري رودريغيز.

وركز الأهلي على ضم لاعبين من الأجانب، وهم البوسني ساريتش والصربي دانييل أليكسيتش، مع الموافقة على رحيل الروماني نيكولاي ستانسيو.

ويذكر أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع أول صفقة أجنبية له في الميركاتو الصيفي، بضم السنغالي مباي دياني، لاعب نادي غلطة سراي التركي.