أطفال اليمن يدرسون مناهج الموت!

المواطن - الرياض

زجت إيران بأطفال اليمن في الصراع الذي تخوضه بأذرعها الحوثية، حيث يتم تجهيزهم للمشاركة في الجبهات القتالية غير مبالية ببراءتهم أو سنهم، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية والإنسانية عرض الحائط.

وتهدف ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر هذه الخطوة إلى تعويض الخسائر الميدانية التي مُنيت بها في غالبية الجبهات، لتدمر ببساطة ولأجل أطماعها السوداء حاضر ومستقبل اليمن.

ويستغل الحوثيون المدارس الحكومية لتدريس أطفال اليمن على يد إيرانيون، كما تم افتتاح مراكز صيفية للأطفال بإشراف خبراء إيرانيين، والتي وضعت في المناهج أفكارًا طائفية لأدجلة الصغار.

وفي وقت سابق، كشفت ندوة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أن عدد الأطفال اليمنيين الذين جنّدتهم ميليشيا الحوثي بلغ أكثر من 10 آلاف، وذكرت أن معظم الأطفال المجندين أُخذوا من المدارس، ومعظمهم دون علم عائلاتهم.