أمانة جازان عن ديدان العارضة والحرث: ليست خطيرة وتخصب التربة

المواطن - علي شيبان - جازان

كشفت أمانة جازان تفاصيل ما تداوله البعض بشأن ظهور “ديدان” في قرى محافظتي العارضة والحرث.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالعزيز الريثي: إن تلك الديدان موسمية وتعرف باسم ذات الألف رجل (الدودة الألفية)، وهي ديدان صغيرة تتبع مفصليات الأرجل تحت عائلة تسمى (myriapoda)، وتعرف علميًّا بـ(ميليبيديس)، وهي ديدان غير مبصرة تتحرك عن طريق ذبذبات وتخصب التربة أثناء دخولها وخروجها من التربة وتموت أثناء تعرضها لأشعة الشمس، ولا يوجد لها أي خطر على صحة الإنسان، فهي لا تعتبر ناقلًا للأمراض أو خلافه، موضحًا أنها ظهرت بداية الأسبوع في عدد من القرى الحدودية التابعة لمحافظتي العارضة والحُرث.

وأضاف الريثي أنّ أمين جازان، نايف بن سعيدان، وجّه فور ظهور هذه الديدان وكالة الخدمات بالأمانة بدعم بلديتي العارضة والحُرث بفرق لمكافحة هذه الديدان، حيث تم دعمهم بـ38 فرقة راجلة، تتكون كل فرقة من فني حشرات وعامل مكافحة ومرشات ظهرية، و13 فرقة لرش الرذاذ العادي بواسطة الأجهزة المحمولة على السيارات، كما وجه وكيل الأمين للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، بالإشراف العام على أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بمواقع انتشار تلك الديدان بالقرى الحدودية بمحافظتي العارضة والحُرث، وبمتابعة ميدانية من المشرف على مكافحة آفات الصحة العامة بالأمانة الدكتور علاء الدين حكمي، وبمشاركة عدد من أخصائيي مكافحة الحشرات بالأمانة.

وأكد الريثي أنه تمت السيطرة على انتشار الديدان في مواقع ظهورها، ولا تزال فرق المكافحة الميدانية تقوم بأعمال الاستكشاف داخل النطاق العمراني، إضافة إلى ما وجه به أمين المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة مثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للشئون الصحية؛ وذلك لتضافر الجهود والعمل كفريق عمل واحد لمكافحة هذه الديدان.

كما وجه أمين المنطقة رؤساء البلديات المجاورة لبلديتي محافظتي العارضة والحُرث بتكثيف المكافحة الوقائية في نطاق خدمات بلدياتهم، بالإضافة لتقديم الدعم الفوري لبلديتي محافظتي العارضة والحُرث بما تحتاجه من آليات ومعدات وعمالة ومبيدات حشرية وجميع ما يلزم لمكافحة هذه الديدان.